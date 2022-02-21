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Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu - Son Dakika

Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu

21.02.2022 11:05
Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu

Karatede milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Premier Lig'de 2021 sezonunu, sıkletinde sezonun en iyisi anlamına gelen "Grand Winner" olarak kapattı.

Karatede milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Premier Lig'de 2021 sezonunu, sıkletinde sezonun en iyisi anlamına gelen "Grand Winner" olarak kapattı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Şampiyonası'nın ardından en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyon olan Premier Lig'de "Grand Winner" sporcular belirlendi.

Serap Özçelik Arapoğlu 50 kiloda, Merve Çoban 61 kiloda ve Meltem Hocaoğlu Akyol da artı 68 kiloda sezonu birinci sırada tamamlayarak "Grand Winner" oldu.

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Serap Özçelik, Merve Çoban, Premier Lig, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu - Son Dakika Spor


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