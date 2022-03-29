Karatenin şampiyonları Şahinbey'de belirlendi - Son Dakika
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Karatenin şampiyonları Şahinbey'de belirlendi

29.03.2022 17:15
Karatenin şampiyonları Şahinbey'de belirlendi

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Şampiyonası Akkent Spor Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Şampiyonası Akkent Spor Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile yıldız kız ve erkek sporcu kategorilerinde 150 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Akkent Spor Salonunda yapıldı. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak spora önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Bunun içinde önemli yatırımlar yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca amatör branşlara da yatırım yaparak birçok dalda şehrimize ve ilçemize kupalar ve madalyaların kazanılmasını sağladık. Birçok spor faaliyetlerine de ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor. Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Şampiyonası Akkent Spor Salonu'nda ev sahipliği yaptık. Düzenlenen organizasyona 150 sporcu katıldı. Şehrimiz ve ilçemiz adına çok güzel bir organizasyondu. Tüm sporcuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Karatenin şampiyonları Şahinbey'de belirlendi
Karatenin şampiyonları Şahinbey'de belirlendi

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Anadolu Yıldızları Ligi, Şahinbey, Türkiye, Akkent, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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