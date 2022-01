Karaveli'nin yolu Karşıyaka'dan geçti

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen ay ayrılması sonrası görevi devralan Önder Karaveli'nin yolu TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Karşıyaka'dan geçti. Siyah-beyazlılarda önceki dönemlerde de altyapı antrenörlüğü yapan 47 yaşındaki teknik adam, geçen sezon 3 ay boyunca Karşıyaka'nın futbolcu izleme komitesinde yer aldı. Karşıyaka'da geçen sezonun ikinci yarısında takımı çalıştıran teknik direktör İbrahim Cezayir'in yakın arkadaşı olan Karaveli, Cezayir göreve geldikten sonra yeşil-kırmızılılar için futbolcu izledi.

O dönem transfer yasağı bulunan Karşıyaka için U19 maçlarını takip ederek altyapı ve ardından A takıma kazandırılabilecek Türkiye çapında yetenekli genç futbolcularla ilgili rapor hazırlayan Önder Karaveli'nin çalışmaları, yaz döneminde 5 yıl sonra transfer yasağı açılınca yarım kaldı. Yeşil-kırmızılılar yasak açılır açılmaz transfere yönelip A takıma 6'sı oynatılmayıp devre arasında ayrılan 12 takviye yaptı. Beşiktaş'a dönüp U19 takımının başına geçen UEFA Pro lisans belgeli Karaveli, Sergen Yalçın'ın vedasıyla ilk kez bulduğu teknik direktörlük şansını iyi kullandı. Karaveli, Beşiktaş'la Süper Kupa'yı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

OKTA DA ÇALIŞTIRDIBeşiktaş'ı Önder Karaveli koronavirüse yakalandığı için ligde pazar günü oynanan son Çaykur Rizespor deplasmanına çıkaran Altyapı Antrenörü Halim Okta da 2017-2018 sezonunda Karşıyaka'yı çalıştırdı. Karşıyaka'nın 2'nci Lig'den düştüğü o sezon ilk yarıda son 8 haftada takımın başında yer alman Okta'yla ikinci yarının ilk haftası sonrası yollar ayrıldı.ABDÜLKADİR'E BİÇER KANCASI

Transfer yasağını ara transfer döneminde yeniden kaldırarak kadrosuna kattığı santrforlar Can Muhammet Vural, Fatih Taşdelen, orta saha Kerem Pala ile ön libero Fatih Ergen'e lisans çıkarmaya çalışan Karşıyaka'da 6 golle takımın ilk yarıdaki en skorer ismi olan Abdülkadir'e 68 Akrasarayspor talip oldu. Karşıyaka'yı sezon başında çalıştırıp Abdülkadir'i transfer eden Cüneyt Biçer'in oyuncuyu yeni takımında da görmek istediği öğrenildi. Ancak Karşıyaka yönetimi ve teknik direktör Ahmet Taşyürek'in Abdülkadir'e ayrılık izni vermeyecekleri belirtildi.