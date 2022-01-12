Üye Girişi
Karaveli'nin yolu Karşıyaka'dan geçti - Son Dakika

Karaveli'nin yolu Karşıyaka'dan geçti

12.01.2022 12:34
Karaveli'nin yolu Karşıyaka'dan geçti

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen ay ayrılması sonrası görevi devralan Önder Karaveli'nin yolu TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Karşıyaka'dan geçti.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen ay ayrılması sonrası görevi devralan Önder Karaveli'nin yolu TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Karşıyaka'dan geçti. Siyah-beyazlılarda önceki dönemlerde de altyapı antrenörlüğü yapan 47 yaşındaki teknik adam, geçen sezon 3 ay boyunca Karşıyaka'nın futbolcu izleme komitesinde yer aldı. Karşıyaka'da geçen sezonun ikinci yarısında takımı çalıştıran teknik direktör İbrahim Cezayir'in yakın arkadaşı olan Karaveli, Cezayir göreve geldikten sonra yeşil-kırmızılılar için futbolcu izledi.

O dönem transfer yasağı bulunan Karşıyaka için U19 maçlarını takip ederek altyapı ve ardından A takıma kazandırılabilecek Türkiye çapında yetenekli genç futbolcularla ilgili rapor hazırlayan Önder Karaveli'nin çalışmaları, yaz döneminde 5 yıl sonra transfer yasağı açılınca yarım kaldı. Yeşil-kırmızılılar yasak açılır açılmaz transfere yönelip A takıma 6'sı oynatılmayıp devre arasında ayrılan 12 takviye yaptı. Beşiktaş'a dönüp U19 takımının başına geçen UEFA Pro lisans belgeli Karaveli, Sergen Yalçın'ın vedasıyla ilk kez bulduğu teknik direktörlük şansını iyi kullandı. Karaveli, Beşiktaş'la Süper Kupa'yı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

OKTA DA ÇALIŞTIRDIBeşiktaş'ı Önder Karaveli koronavirüse yakalandığı için ligde pazar günü oynanan son Çaykur Rizespor deplasmanına çıkaran Altyapı Antrenörü Halim Okta da 2017-2018 sezonunda Karşıyaka'yı çalıştırdı. Karşıyaka'nın 2'nci Lig'den düştüğü o sezon ilk yarıda son 8 haftada takımın başında yer alman Okta'yla ikinci yarının ilk haftası sonrası yollar ayrıldı.ABDÜLKADİR'E BİÇER KANCASI

Transfer yasağını ara transfer döneminde yeniden kaldırarak kadrosuna kattığı santrforlar Can Muhammet Vural, Fatih Taşdelen, orta saha Kerem Pala ile ön libero Fatih Ergen'e lisans çıkarmaya çalışan Karşıyaka'da 6 golle takımın ilk yarıdaki en skorer ismi olan Abdülkadir'e 68 Akrasarayspor talip oldu. Karşıyaka'yı sezon başında çalıştırıp Abdülkadir'i transfer eden Cüneyt Biçer'in oyuncuyu yeni takımında da görmek istediği öğrenildi. Ancak Karşıyaka yönetimi ve teknik direktör Ahmet Taşyürek'in Abdülkadir'e ayrılık izni vermeyecekleri belirtildi.


YORUMLAR
500

Önder Karaveli, Sergen Yalçın, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karaveli'nin yolu Karşıyaka'dan geçti - Son Dakika Spor


İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar         
12:38
Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı         
12:29
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti         
10:33
Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor         
10:28
Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı         
10:13
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
12:28 Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı
12:15 Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale
12:13 Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı
11:51 Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti
11:49 Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi
11:46 Doğu Perinçek'ten yeni iddia: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak!
11:44 3600 ek gösterge ile emekli öğretmenlerin maaşları 884 lira artacak
11:25 İYİ Parti Lideri Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Vicdansız, sağır bir adam oldun!
11:19 İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 12:43:56. #1.11#
SON DAKİKA: Karaveli'nin yolu Karşıyaka'dan geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement