Karayolları, Sarıyer Belediyespor\'u 3-1 yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Stunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Buse Berka Özden)
Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Çağla Erdem, Vence, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)
Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-22
Süre: 110 dakika (27, 25, 29, 29)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Karayolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
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