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Karayolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Karayolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Karayolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 25-21, 17-25, 25-23, 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 110 dakika sürdü.

Karayolları, Sarıyer Belediyespor\'u 3-1 yendi
16.12.2023 - 20:11,
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Stunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Buse Berka Özden)

Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Çağla Erdem, Vence, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-22

Süre: 110 dakika (27, 25, 29, 29)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Karayolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karayolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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