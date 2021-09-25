Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

STAT: Faruk Çelik HAKEMLER: Cihan Ölmez, Sezgin Altun, Volkan BozKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen - Fikret, Doğacan (Dk. 76 Barış), Halil (Dk. 78 Fahri), Emre Aydın (Dk. 86 Burak), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin, Fevzi (Dk.

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