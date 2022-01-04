Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı önemli bir takviyeye imza attı. U-18 ve U-20 milli takım formasını da giyen genç ve gelecek vadeden oyuncu Kardelen Gezgin Çankaya Üniversitesi'nden kiralandı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı genç ve yıldız guard Kardelen Gezgin ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Son olarak Kadın Basketbol Süper Ligi Takımları'ndan Çankaya Üniversitesi forması giyen Kardelen Gezgin basketbola İstanbul Üniversitesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi'nde 10 yıl kalan ve her yaş grubunda forma giyen Kardelen Gezgin, 2019 yılında 18 yaşında Süper Lig Ekiplerinden Hatayspor'a transfer oldu. Burada bir sezon kaldıktan sonra geçen yıl Çankaya Üniversitesi'ne katılan yıldız guard burada play-offlarda yarı final heyecanı yaşadı. Bu sezona da Çankaya Üniversitesi'nde başlayan Kardelen ligin ikinci yarısında kiralık olarak çifte lisans ile Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı forması giyecek. Gezgin ayrıca bu süreçte birçok takımdan teklif aldığını belirten fakat tercihini Turgutlu Belediyesinden yana kullanan Kardelen Gezgin, "Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutlu'yu tercih ettim. Turgutlu Belediyesi kısa bir sürede tüm basketbol camiasında bilinen bir takım haline geldi. Gerek kulüp yapılanması gerekse sağladıkları imkanlar, hedefleri itibariyle kendimi en yakın hissettiğim kulüp oldu. Turgutlu Belediyesi ile ilgili en çok duyduğum şey burada bir aile ortamının olduğuydu. Geldiğim ilk anda bana da bunu hissettirdiler. Ligin ikinci yarısında sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek için takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kardelen Gezgin transferi için yönetime teşekkür eden Başantrenör Gökhan Aşıcı, "Kardelen Gezgin ufak yaşlardan beri takip ettiğim milli takım forması da giyen Türk Basketboluna uzun süre hizmet edecek çok önemli bir oyuncu. Hem süper ligden hem de TKBL'den birçok takım Kardelen transferi için çaba göstermişti. Ancak hem bizi tercih ettiği için Kardelen'e hem de bu transfer için yoğun çaba harcayan yönetime teşekkür ederim. Kardelen transferi ile birlikte inşallah sezon sonunda play-off'larda olacağız. İlk kez oynadığımız bir ligde ilk sezondan play-off yapabilirsek bu hem bizim adımıza çok büyük bir başarı olur hem de basketbol camiasına güzel bir mesaj vermiş oluruz" dedi. - MANİSA