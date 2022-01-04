Üye Girişi
Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da - Son Dakika

Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da

04.01.2022 15:52
Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı önemli bir takviyeye imza attı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı önemli bir takviyeye imza attı. U-18 ve U-20 milli takım formasını da giyen genç ve gelecek vadeden oyuncu Kardelen Gezgin Çankaya Üniversitesi'nden kiralandı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı genç ve yıldız guard Kardelen Gezgin ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Son olarak Kadın Basketbol Süper Ligi Takımları'ndan Çankaya Üniversitesi forması giyen Kardelen Gezgin basketbola İstanbul Üniversitesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi'nde 10 yıl kalan ve her yaş grubunda forma giyen Kardelen Gezgin, 2019 yılında 18 yaşında Süper Lig Ekiplerinden Hatayspor'a transfer oldu. Burada bir sezon kaldıktan sonra geçen yıl Çankaya Üniversitesi'ne katılan yıldız guard burada play-offlarda yarı final heyecanı yaşadı. Bu sezona da Çankaya Üniversitesi'nde başlayan Kardelen ligin ikinci yarısında kiralık olarak çifte lisans ile Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı forması giyecek. Gezgin ayrıca bu süreçte birçok takımdan teklif aldığını belirten fakat tercihini Turgutlu Belediyesinden yana kullanan Kardelen Gezgin, "Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutlu'yu tercih ettim. Turgutlu Belediyesi kısa bir sürede tüm basketbol camiasında bilinen bir takım haline geldi. Gerek kulüp yapılanması gerekse sağladıkları imkanlar, hedefleri itibariyle kendimi en yakın hissettiğim kulüp oldu. Turgutlu Belediyesi ile ilgili en çok duyduğum şey burada bir aile ortamının olduğuydu. Geldiğim ilk anda bana da bunu hissettirdiler. Ligin ikinci yarısında sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek için takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kardelen Gezgin transferi için yönetime teşekkür eden Başantrenör Gökhan Aşıcı, "Kardelen Gezgin ufak yaşlardan beri takip ettiğim milli takım forması da giyen Türk Basketboluna uzun süre hizmet edecek çok önemli bir oyuncu. Hem süper ligden hem de TKBL'den birçok takım Kardelen transferi için çaba göstermişti. Ancak hem bizi tercih ettiği için Kardelen'e hem de bu transfer için yoğun çaba harcayan yönetime teşekkür ederim. Kardelen transferi ile birlikte inşallah sezon sonunda play-off'larda olacağız. İlk kez oynadığımız bir ligde ilk sezondan play-off yapabilirsek bu hem bizim adımıza çok büyük bir başarı olur hem de basketbol camiasına güzel bir mesaj vermiş oluruz" dedi. - MANİSA

Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da

YORUMLAR
500

Turgutlu Belediyesi, basketbol, Turgutlu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da - Son Dakika Spor


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kardelen Gezgin Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement