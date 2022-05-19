Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı - Son Dakika
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Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

19.05.2022 14:50
Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Kardeş Kentler U16 Basketbol Turnuvası sona erdi.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Kardeş Kentler U16 Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın ödüllerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sporcularla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

20 Nisan'dan bu yana devam eden Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde yapılan Kardeş Kentler U16 Basketbol Turnuvası sona erdi. Üç gün boyunca devam eden turnuvada dostluk ve kardeşlik rüzgarı eserken, mücadeleler büyük heyecana sahne oldu. Turnuvaya Nilüfer'in kardeş kentleri olan Almanya'dan Hanau, Bulgaristan'dan Ardino, Romanya'dan Braila, Bosna Hersek'ten Zavidovici, Kosova'dan Peja kenti takımları ile Nilüfer Belediyespor ve Susurluk'un U16 basketbol takımları katıldı. Son gün yapılan final müsabakalarında Nilüfer Belediyespor ve Kosova'dan Peja finalde karşılaştı. Rakibini çekişmeli mücadele sonucu mağlup eden ev sahibi Nilüfer Belediyespor U 16 Basketbol Takımı şampiyon oldu. Kosova temsilcisi turnuvada ikinci olurken, Almanya'dan Hanau üçüncü oldu.

Turnuvaya katılan sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Turgay Erdem ile Nilüfer Barış Meclisi'nde bir araya geldi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Başkan Erdem, "2 yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden bir arada olmak çok güzel. Sizleri burada görmek çok büyük mutluluk. Turnuva çok güzel anlara sahne oldu ve dostluk kazandı. Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün. 103 yıl önce ülkemizin bağımsızlığı için milli mücadelenin başladığı gün. Mustafa Kemal Atatürk bugünü Türk gençlerine armağan etti. Sizin gibi dost ülkelerimizin gençlerinin de aramızda olması bugünü daha anlamlı kıldı" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ile meclis üyeleri dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi. - BURSA

Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı
Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı
Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı
Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Turgay Erdem, DOST Partisi, basketbol, Spor, Son Dakika

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