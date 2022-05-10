Karim Adeyemi Borussia Dortmund'da - Son Dakika

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Salzburg forması giyen 20 yaşındaki forvet Kerim Adeyemi ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, gelecek sezon çalışmalarına transferle başladı. Dortmund temsilcisi, Avusturya takımlarından Salzburg'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Genç oyuncu, Salzburg formasıyla çıktığı 42 resmi müsabakada 23 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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