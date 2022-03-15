Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Minnesota Timberwolves'a galibiyeti getirdi - Son Dakika
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Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Minnesota Timberwolves'a galibiyeti getirdi

15.03.2022 10:44
Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Minnesota Timberwolves'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'un 60 sayı kaydettiği karşılaşmada, San Antonio Spurs'u 149-139 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'un 60 sayı kaydettiği karşılaşmada, San Antonio Spurs'u 149-139 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, bu sezon play-off'a kalmak için çabalayan Timberwolves, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Spurs'u 10 sayı farkla mağlup etti.

Bu sezon 40. kez kazanarak konferansında 7. sırada yer alan Timberwolves'ta Towns 60 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırarken, bu sezon NBA'in en skorer performansına da imza attı. Towns, skorer oyununun yanı sıra 17 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyette başrolü oynadı. Patrick Beverley 20 sayı ve 8 asist, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist, Jaylen Nowell 15 sayı ve 6 ribauntla skora destek verdi.

Sezonun 43. mağlubiyetini alan Spurs tarafında Keldon Johnson 34 sayı ve 8 ribaunt, Dejounte Murray 30 sayı ve 12 asist, Lonnie Walker 22, Jakob Poeltl 21, Devin Vassell ise 17 sayı ile çift haneli skor üretti.

Stephen Curry, doğum gününü 47 sayıyla kutladı

NBA'de Golden State Warriors, all-star oyuncusu Stephen Curry'nin doğum gününü kutladığı maçta ağırladığı Washington Wizards'ı 126-112'lik skorla geçerek sezonun 47. galibiyetine imza attı.

Üst üste 4. kez kazanan Warriors'ta 34 yaşına giren Curry, 47 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle takımına galibiyeti getiren oyuncu da oldu. Klay Thompson ve Jordan Poole 20'şer sayı, Jonathan Kuminga 12 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

Sezonun 38. yenilgisini alan 29 galibiyetli Wizards'ta Kristaps Porzingis 25 sayı ve 8 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 19, Deni Avdija 13, Rui Hachimura 12 sayı, Kyle Kuzma 11 sayı ve 8 ribaunt, Ish Smith 11 sayı ve 7 asistle mücadele etti.

Trae Young 46 sayıyla Atlanta Hawks'ı galibiyete taşıdı

Atlanta Hawks'ın konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 122-113 yenerek sezonun 34. galibiyetini elde ettiği maçta da unutulmaz bir performans yaşandı.

Karşılaşmayı 46 sayı, 12 asist ve 6 ribauntla tamamlayan Trae Young, Hawks'ın karşılaşmadan zaferle ayrılmasında başrolü üstlendi.

Böylece, NBA tarihinde normal sezonda ilk kez, 3 farklı maçta 3 oyuncu 45 ve üstü sayı performansına ulaştı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers- Los Angeles Clippers: 120-111 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 122-113

Philadelphia 76ers- Denver Nuggets: 110-114

Oklahoma City Thunder- Charlotte Hornets: 116-134

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 139-149

Golden State Warriors-Washington Wizards: 126-112

Utah Jazz- Milwaukee Bucks: 111-117

Sacramento Kings- Chicago Bulls: 112-103

Los Angeles Lakers- Toronto Raptors: 103-114

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Amerikan Basketbol Ligi, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, Karl Anthony, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Minnesota Timberwolves'a galibiyeti getirdi - Son Dakika


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