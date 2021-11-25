Karma Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Rusya'ya gitti

Karma Judo Milli Takımı, 27 Kasım Cumartesi günü Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Ufa kentinde 17 ülkeden 65 kadın ve 72 erkek judocunun katılımıyla düzenlenecek şampiyona için millilerin Rusya'ya gittiği belirtildi.

Şampiyonada 6 kadın, 5 erkek milli sporcuyla temsil edilecek ay-yıldızlı ekibin kafilesinde şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar