Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası

Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda millilerin rakibi ev sahibi Rusya oldu.

Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda millilerin rakibi ev sahibi Rusya oldu. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkenin katılımıyla Rusya'nın Ufa kentinde yapılacak turnuvada kura çekimi gerçekleştirilirken, milli takım ilk turda Rusya ile eşleşti. Milli takımımız şampiyonada şu isimlerle tatamide yer alacak: Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir. Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.

Son Dakika

32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?

Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları

TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak

Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı

Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

A Milli Takımımız için kura günü!

TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu