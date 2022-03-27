Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2 - Son Dakika
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Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2

27.03.2022 16:27
Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Doğubayazıt Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Doğubayazıt Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Kars 36 Spor Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Doğubayazıt Spor ağırladı. Konuk ekibinin vuruşuyla başlayan karşılaşma Doğubayazıt Belediye Spor yeşil beyazlı ekibi sağlı solu ataklarla adeta kendi sahasına hapsetti. Konuk ekip karşılaşmanın 20 dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Doğubayazıt Belediye Spor rakibi karşısında 36 dakikada 2-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Kars 36 Spor attığı golle durum 2-1 yaptı. Karşılaşmanın ilk devresi de bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresi orta sahada ağırlıklı geçti. Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmayınca karşılaşmayı Doğubayazıt Spor 2-1 kazandı. - KARS

Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2
Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2

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Kafkas Üniversitesi, Doğubeyazıt, Amatör Lig, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2 - Son Dakika
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