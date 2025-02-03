Kars 36 Spor'a Trabzon'da Saldırı! - Son Dakika
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Spor

Kars 36 Spor'a Trabzon'da Saldırı!

Kars 36 Spor\'a Trabzon\'da Saldırı!

Kars 36 Spor, deplasmanda kazandığı maçın ardından bazı taraftarların saldırısına uğradı. Olaylar sonrası Belediye Başkanı saldırıyı kınadı ve sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

03.02.2025 14:22  Güncelleme: 14:24
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Kars 36 Spor, deplasmanda 2-1 aldığı Ortahisar Spor galibiyetinin ardından bir grup Ortahisarlı taraftarın saldırısına uğradı. Bazı sporcuların tartaklandığı olayları polis büyümeden engelledi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor'a, Trabzon'da taraftarlar tarafından saldırı gerçekleşti. Trabzon temsilcisi Ortahisar Futbol Kulübü'ne konuk olan Kars36 Spor, müsabakadan 2-1'lik galibiyet ayrıldı. Yeşil beyazlı takım, aldığı 3 puanın sevincini yaşarken, bazı taraftarların saldırısına uğradı.

Kars 36 Spor kafilesine yapılan saldırıyı Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Başkan Senger, açıklamada, "Trabzon'da oynanan maçta Kars 36 Spor Kulübü'ne yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak, hoşgörü, kardeşlik ruhuyla oynanması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Hiçbir maç, şiddeti ve kötü niyeti hak etmez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken tüm adımlar atılmalı ve sporun sevgi dolu atmosferi korunmalıdır. Kars 36 Spor Kulübü ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm spor camiasına barış dolu bir ortam temenni ediyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars 36 Spor'a Trabzon'da Saldırı! - Son Dakika

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