Kars 36 Spor BAL Ligine Katılım Ücretini Yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kars 36 Spor BAL Ligine Katılım Ücretini Yatırdı

Kars 36 Spor Kulübü, 2024-2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) katılım ücretini yatırarak Kars'ı temsil edeceğini açıkladı.

11.08.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars 36 Spor'un BAL Ligine katılım ücreti yatırıldı. Başkan Ali Uçum, 2024-2025 futbol sezonda yeşil beyazlı ekibin BAL Liginde Kars'ı temsil edeceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilciliklerine 2024-2025 Bölgesel Amatör Lig (BAL) katılım süreciyle ilgili kulüplere tebligat gönderdi.

Tebligatta, 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL)'a katılma hakkı bulunan takımlar, ilgili belgeleri hazırlayarak 9 Ağustos 2024 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü Bölgesel Amatör Lig Departmanına göndermeleri istedi.

Bunun üzerine Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, yeşil beyazlı ekibin lige katılım ücretini yatırarak yeşil beyazlı ekibin ligde yer almasını sağladı.

Yeşil beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, kars, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars 36 Spor BAL Ligine Katılım Ücretini Yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:43 Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12:38 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz
12:28 Hande Yener’in öfkesi dinmiyor: Atatürk’ten sonra senin ne haddine Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine
12:26 Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi
12:18 Erman Toroğlu’nun yeni imajı bomba Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı Erman Toroğlu'nun yeni imajı bomba! Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:28 MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 15:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor BAL Ligine Katılım Ücretini Yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement