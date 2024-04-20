Kars 36 Spor - Ağrı Doğubayazıt Spor Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu

Edirne'de okullar arası bisiklet yol yarışı düzenlendi

Edirne'de yapılan okullar arası bisiklet yol yarışına minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrenci katıldı. Yarışta öğrenciler büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Yarışlarda Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı ve güvenlik önlemleri alındı. Yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı ve dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi.