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Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek - Son Dakika

Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek

05.02.2022 11:11
Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

BAL Ligi'nde yarın Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Yunus Gül yönetecek. Gül'ün karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Zahit Yanılmaz ile Hamza İnal, karşılaşmanın 4'üncü hakemi Engin, Güneş, Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşması saat: 13.00'da başlayacak. - KARS

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Amatör Lig, Spor Toto, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek - Son Dakika
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