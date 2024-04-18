Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Ali Uçum, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger\'e forma hediye etti

Spor

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'e yeşil beyazlı takımın 36 numaralı formasını hediye etti.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, beraberindeki yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Yaşar Kop ile birlikte 31 Mart seçimlerinde Kars Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ötüken Senger'i makamında ziyaret ederek, Senger'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kars 36 Spor'un BAL Ligi'nde mücadele ettiğini ifade eden Uçum, takımın başarılı olması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Başkan Ali Uçum, " Sezon başı iyi bir takım kurduğumuza inanıyorduk. Ama bazen yaptığınız transferler dahi sizin başarılı olmanıza katkı sağlayamıyor. Bir takım hatalar yapıldı. Tabi bu hatalar benden kaynaklı değil, ben istenen her transferi yaptım. Ama olmadı, şampiyonluk için sezonu açmıştık. Maalesef kümede kalmak için mücadele veriyoruz. İnşallah sizlerin de destekleri ile önümüzdeki sezon Kars 36 Spor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Kars 36 Spor'un profesyonel ligde olması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, "Biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Belediye olarak ne yapılabilir. Onu konuşacağız. Gazi Kars'ın futbol takımını layık olduğu yere taşıyacağız" diye konuştu.

Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Ali Uçum, günün anısına Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'e Kars 36 Spor'un 36 numaralı formasını hediye etti. - KARS