Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor\'a Yenilerek Evindeki Kaybetme Alışkanlığını Sürdürüyor

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Kars 36 Spor kendi evinde kaybetme alışkanlığını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Maçka Belediye Spor'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Karşılaşma Kars Atletizm Çim Sahası'nda saat: 13.00'da başladı. İlk yarıda yeşil beyazlı ekip karşısında 1-0 ön geçen Maçka Belediye Spor Karşılaşmanın 2'inci devresinde de kontrollü oynayan taraftı. Genelde orta saha ağırlıklı oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Maçka Belediye Spor oldu.

Kars 36 Spor ise kendi sahasında puan kaybederek yine taraftarlarını üzdü. Yeşil beyazlı ekipte alınan yenilgiyle birlikte şampiyonluk hayalleri de suya düştü. - KARS