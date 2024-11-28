Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor'a Yenilerek Evindeki Kaybetme Alışkanlığını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor'a Yenilerek Evindeki Kaybetme Alışkanlığını Sürdürüyor

Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor\'a Yenilerek Evindeki Kaybetme Alışkanlığını Sürdürüyor

Kars 36 Spor, kendi evinde ağırladığı Maçka Belediye Spor'a 1-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. Bu sonuç, yeşil beyazlı ekibin şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.

28.11.2024 08:47  Güncelleme: 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars 36 Spor kendi evinde kaybetme alışkanlığını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Maçka Belediye Spor'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Karşılaşma Kars Atletizm Çim Sahası'nda saat: 13.00'da başladı. İlk yarıda yeşil beyazlı ekip karşısında 1-0 ön geçen Maçka Belediye Spor Karşılaşmanın 2'inci devresinde de kontrollü oynayan taraftı. Genelde orta saha ağırlıklı oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Maçka Belediye Spor oldu.

Kars 36 Spor ise kendi sahasında puan kaybederek yine taraftarlarını üzdü. Yeşil beyazlı ekipte alınan yenilgiyle birlikte şampiyonluk hayalleri de suya düştü. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Futbol, Spor, kars, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor'a Yenilerek Evindeki Kaybetme Alışkanlığını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:13:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor'a Yenilerek Evindeki Kaybetme Alışkanlığını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.