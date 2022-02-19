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Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

19.02.2022 11:21
Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Melih Kurt yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci Bölge, 3'üncü Grupta mücadele eden Kars 36 Spor ve Kağızman Gençler Birliği Spor Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda karşılaşacak. 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Melih Kurt yönetecek, Kurt'un yardımcılıklarını ise Yaşar Kılıç ve Mahir Selenga Mısır yapacak.

BAL Ligi 12'inci haftasında karşılaşacak olan Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbiliği Spor takımları hazırlıklarını tamamladı. - KARS

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Gençlerbirliği, Melih Kurt, Kağızman, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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