Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor - Son Dakika
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Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor

18.10.2022 14:05
Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor

Kars spor haberine göre Kars'ta düzenlenen salon futbol turnuvasında Kamugücü Spor rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Kars'ta düzenlenen salon futbol turnuvasında Kamugücü Spor rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimler arası futbol turnuvası düzenlendi. Tesislerde düzenlenen ve 15 gün süren turnuva birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 6 takımın katıldığı turnuvanın final maçı Kamugücü Spor ve DSİ Karma Spor arasında oynandı.

Nefeslerin kesildiği karşılaşma 3-3 sona erirken, rakiplerini tek tek geçen Kamugücü Spor kupanın sahibi oldu. Şampiyon takımın kupasını Bölge Müdürü Şükrü Baysal verdi. - KARS

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Futbol, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor - Son Dakika

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