Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimler arası futbol turnuvası düzenlendi. Tesislerde düzenlenen ve 15 gün süren turnuva birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 6 takımın katıldığı turnuvanın final maçı Kamugücü Spor ve DSİ Karma Spor arasında oynandı.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Futbol, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor - Son Dakika

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