Kars\'ta Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

KARS'ta Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehir merkezinde bir araya gelerek meşaleler yaktı, marşlar söyledi ve uzun araç konvoyları oluşturdu. Özellikle Faikbey Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde yoğunlaşan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Genç yaşlı demeden binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda, Galatasaray bayraklarıyla donatılan araçlar şehir turu attı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde takımlarına olan sevgilerini bir kez daha gösterdi. Kars'ta gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

FOTOĞRFLI