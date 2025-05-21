Kars'ta Genç Kızlara Tekvando Eğitimi - Son Dakika
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Spor

Kars'ta Genç Kızlara Tekvando Eğitimi

Kars'ta açılan tekvando kursu, genç kızlara öz savunma tekniklerini ücretsiz öğretiyor.

21.05.2025 11:05
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KARS'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk eğitim Merkezi tarafından açılan tekvando kursuna giden genç kızlar, şiddet, kapkaç ve tacize karşı kendilerini savunma tekniklerini öğreniyor.

Haftanın 7 günü, günde 3 saat olmak üzere gruplar halinde spor salonunda ücretsiz verilen kurslara özellikle genç kızlar büyük ilgi gösteriyor. Yaşları 4 ila 22 arasında değişen 150 sporcuya, Kars Tekvando İl Temsilcisi Kadriye Dündar yönetiminde antrenörler eşliğinde, öz savunma eğitimleri veriliyor. Avrupa ve Balkan şampiyonu Dündar, "36 yıldır bu sporun içindeyim. Verdiğimiz emeğin mücadelesi çok büyük" dedi. Dündar, "Sporcularımla beraber çok güzel kürsülerde yerimizi alıyoruz. Bu başarıyı daha da büyük bir ileri seviyeye getirmek istiyorum. Sporcularımı kendilerine rakip değil, antrenör ve hakem olmalarını istiyorum. İnşallah ilerleyen seviyelerde bunları göreceğiz. Sporculukta bayan veya erkek hiç fark etmez, akran zorbalığına karşı dimdik durabilmektir. Bu yüzden kız çocuklarına daha fazla eğimliyim. Kız çocuğu küçük ya da büyük olsun kendini koruyabilmeli. Tehlikelere karşı hayatlarını koruyup, ayaklarının üzerinde durabilmelidir" diye konuştu.

İyi bir antrenörün sporcuya verilmiş en güzel hediye olduğunu belirten İlayda Aküzüm (16) ise "Bence bir sporcuyu ayakta tutan disiplin ve hocasıdır. Küçük yaşta bu spora başlamak istedim aslında ama çok fazla imkanım olmadı. Biraz boyum kısaydı. Bunu engel olarak görüyordum. O yüzden başlayamadım. Sakatlık süreçlerim oldu. Omuzumdan sakatladım, gelemediğim süre ve ara vermek zorunda kaldım günler oldu ama bana göre spor zorunlu olmadıkça bırakılmamalı. Çok fazla enerji ve hiperaktif biri olduğum için hiç bırakmamak üzere bu spora yeniden başladım. Tekvando bana her alanda güven veriyor" dedi.

Kendini savunmak için 7 yaşında spora başladığını söyleyen Rukiye Boy (19) ise "Kadınların kendini savunması gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Sonralarında özgüven yüksekliği yaşamaya başladım ve bu durum benim için çok büyük bir artıydı. Herkese bunu öneriyorum özellikle kız çocuklarına" diye konuştu.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kars'ta Genç Kızlara Tekvando Eğitimi - Son Dakika

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