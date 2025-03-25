Kars'ta UEFA Playmakers Projesi ile Kız Çocuklarına Futbol Eğitimi - Son Dakika
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Kars'ta UEFA Playmakers Projesi ile Kız Çocuklarına Futbol Eğitimi

Kars\'ta UEFA Playmakers Projesi ile Kız Çocuklarına Futbol Eğitimi

Kars Belediye Spor Kulübü, 5-8 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik UEFA Playmakers Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje, futbolu sevdirmeyi ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

25.03.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
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Kars'ta UEFA Playmakers Projesini kapsamında 5-8 yaş Kız Çocuk Futbol Okulu'nda kızlar futbol oynayacak.

Kars Belediye Spor Kulübü olarak Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in talimatları doğrultusunda Disney'den ilham alınarak tasarlanan ve UEFA'nın kadın futbolu stratejisi kapsamında 2020 yılında, daha önce hiç futbol oynamamış 5-8 yaş aralığındaki kız çocuklarına futbolu sevdirmeyi hedefleyerek ortaya koyduğu UEFA Playmakers Programına başvuruyu yaparak 2024-2025 sezonunda UEFA Playmakers Projesini kapsamında 5-8 Yaş Kız Çocuk Futbol Okulunu hayata geçirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA Playmakers Programı'nın Türkiye'de yaygınlaşması ve futbola yeni başlayan kız çocuklarının futbol oynamaya devam etmek istedikleri takdirde de organize futbola yönlendirilmesi amacıyla kulüplerle iş birliği kapsamında Kars Belediye Spor Kulübü ilimizde proje yürütücüsü olarak çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürmekte olan 35 merkezden biri konumunda olan UEFA Playmakers Kars Merkezi'nde Aralık 2024 itibariyle Kars'ta yaşayan 5-8 yaş aralığındaki kız çocukları futbol eğitimlerini sürdürüyor. Merkezde 17 kız çocuğu İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda Cumartesi günleri futbol eğitimi alıyor.

UEFA Playmakers Programı, kız çocuklarının spor aracılığıyla eğlenmelerini sağlamakta ve sporu sınırlarını genişletme, karakterlerini ve kişiliklerini gösterme aracı olarak kullanmalarına imkan tanımaktadır. Program ile özgüveni yüksek ve kendinden emin bireyler yetiştirmeyi hedefleniyor.

UEFA Playmakers Kars Merkezi'nde futbol eğitimi almak isteyen geleceğin teminatı olan 5-8 yaş aralığındaki kız çocukları Disney'in Büyülü Dünyasında Futbol Eğitimi almaya davet edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars'ta UEFA Playmakers Projesi ile Kız Çocuklarına Futbol Eğitimi - Son Dakika

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