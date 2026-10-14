Karşıyaka, 8. yabancı transferi olarak Yakuba Ouattara\'yı renklerine bağladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, 8'inci yabancı hamlesi olarak yıllardır EuroLeague'de forma giyen Yakuba Ouattara'yı kadrosuna kattı. 34 yaşında, 1.93 metre boyundaki skorer guard, 5 sezon Monaco forması giyip son iki sezonu ise Paris Basketbol'da geçirdi. Yakuba Ouattara son sezon Euroleague'e 17.4 dakikada 6.0 sayı, 1.9 ribaund, 1.1 asist ortalamaları yakaladı. Yeşil-kırmızılılarda oyun kurucularından Munford'un omuz sakatlığı nedeniyle 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.

Transferleri kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.12'de açıklayan Karşıyaka'da akşam 19.12'de duyurulacağı açıklanan transferin 1 saat gecikmesi ise sanal medyada taraftarlar arasında espri konusu oldu. Kulübün resmi hesaplarından, "Heyecan seviyesi baya bir yoğun. Admin heyecandan bayıldı, transfer birazdan" açıklaması yapıldı. Başkan Yiğit Tusder ise esprilere katılarak, "Admin heyecanlı, Fransa yerel saati sandı. Sıkıntı yok" açıklaması yaptı.