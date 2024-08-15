Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı

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Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar kadrosunu Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak, Kadir Bakırtaş ve Hakan Barış'la güçlendiren yeşil-kırmızılılar, ilk sınavına çıktı. Altınordu ile Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaşan Karşıyaka; mücadeleye Hasan, Metin, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Sefa, Kadir, Ali Sinan, Mert, Enes ve Taha 11'i ile başladı. Mert Torlak ve Metin Peker'in golleriyle iki kez öne geçmeyi başaran yeşil-kırmızılılar, son dakikalarda rakibinin iki golüne engel olamayınca müsabaka 2-2'lik skorla sona erdi.

Karşıyaka'da 11'in favori isimlerinden olması beklenen Cenk Ahmet, Yasin Ozan, İshak Kurt, Hakan Barış ve Hakan Canbazoğlu Altınordu'ya karşı forma giymedi.

Öte yandan yeni sezon çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, 18 Ağustos Pazar günü Somaspor ile, 24 Ağustos'ta ise Menemen FK ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR