Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı

Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı

Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

15.08.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar kadrosunu Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak, Kadir Bakırtaş ve Hakan Barış'la güçlendiren yeşil-kırmızılılar, ilk sınavına çıktı. Altınordu ile Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaşan Karşıyaka; mücadeleye Hasan, Metin, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Sefa, Kadir, Ali Sinan, Mert, Enes ve Taha 11'i ile başladı. Mert Torlak ve Metin Peker'in golleriyle iki kez öne geçmeyi başaran yeşil-kırmızılılar, son dakikalarda rakibinin iki golüne engel olamayınca müsabaka 2-2'lik skorla sona erdi.

Karşıyaka'da 11'in favori isimlerinden olması beklenen Cenk Ahmet, Yasin Ozan, İshak Kurt, Hakan Barış ve Hakan Canbazoğlu Altınordu'ya karşı forma giymedi.

Öte yandan yeni sezon çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, 18 Ağustos Pazar günü Somaspor ile, 24 Ağustos'ta ise Menemen FK ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, Karşıyaka, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 13:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement