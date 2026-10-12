Karşıyaka Basketbol, Çayırova ve Fenerbahçe'yi sahasında yenmeyi hedefliyor. - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol, Çayırova ve Fenerbahçe'yi sahasında yenmeyi hedefliyor.

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Karşıyaka Basketbol, Çayırova ve Fenerbahçe\'yi sahasında yenmeyi hedefliyor.
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İlk 3 haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle geçen Karşıyaka, sahasında Çayırova Belediyesi'ni ve Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyor. Çayırova maçında seyircisiz ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak Karşıyaka, Fenerbahçe maçında ise bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Karşıyaka Basketbol, üst üste sahasında oynayacağı Çayırova Belediyesi ve Fenerbahçe maçlarını kazanmayı hedefliyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta deplasmanda Türk Telekom'a 73-72 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, ikinci haftada ise sahasında Galatasaray'ı 78-71 yenerek ilk galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi, son olarak deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 kaybedince ilk 3 haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

Karşıyaka Basketbol, yeniden çıkışa geçmek için üst üste oynayacağı iki iç saha maçını kazanmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çayırova Belediyesi'ni, 5. haftasında ise Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak isteyen İzmir ekibi, böylece galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Öte yandan Karşıyaka, geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle Çayırova Belediyesi karşılaşmasında taraftar desteğinden yoksun olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Fenerbahçe mücadelesinde ise bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak. Karşıyaka, sahasında oynayacağı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak ligde yükselişe geçmek istiyor.

Kaynak: İHA
FenerbahçeBasketbolKarşıyakaSporSon Dakika

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