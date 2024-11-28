Karşıyaka Basketbol'da Maddi Kriz - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol'da Maddi Kriz

Karşıyaka Basketbol\'da Maddi Kriz

Karşıyaka Basketbol, 7 oyuncunun ihtarnamesi sonrası 25 Milyon TL kaynak bulup ödemelerini yaptı.

28.11.2024 16:20
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Karşıyaka Basketbol'da Genel Menajer Nihat Mala, maddi sıkıntılar sebebiyle 7 oyuncunun kulübe ihtarname yollamasına ilişkin, "Protesto çeken, çekmeyen Karşıyaka formasını layıkıyla terleten oyuncularımız, bizim için dünyanın en iyi oyuncularıdır" dedi.

Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Karşıyaka Basketbol, 25 Kasım'daki maaş ödemelerini yapamayınca birçok oyuncusu ile yol ayrımına geldi. Yaşanan bu durum üzerine oyunculardan Russell, Webb, McDermott, Jefferson, Boutsiele, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı, menajerleri aracılığıyla yeşil-kırmızı kulübe ihtarname yolladı. FIBA'ya da 90 bin Dolar transfer yasağı taksiti borcu bulunan İzmir ekibi, lisansların iptal edilmemesi için acil bir şekilde 25 Milyon TL'lik bir kaynak oluşturdu. Toplanan bu para sonrasında ödemelerini yapan Karşıyaka Basketbol, 1 ay daha rahat bir nefes alarak adeta dağılmanın önüne geçti.

Yeşil-kırmızılılarda Genel Menajer Nihat Mala da maddi sıkıntılar sebebiyle 7 oyuncunun kulübe ihtarname yollamasına ilişkin, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu. Menajerlik şirketlerinin oyuncuların hakkını korumaya çalıştığını ifade eden Mala, "Menajerlik şirketleri, ilkeleri gereği ödemeler yapılmadığında oyuncularının haklarını korumak için, oyuncularının haberleri bile olmadan prosedür başlatırlar. Şirketlerden gelen bu protestolar, oyuncuların kulüplere bağlılığını zedelemez, sadece işin gereğidir. Protesto çeken, çekmeyen Karşıyaka formasını layıkıyla terleten oyuncularımız, bizim için dünyanın en iyi oyuncularıdır. Sporcularımızı da menajerlik şirketlerinin başlattığı rutin prosedürlerden dolayı suçlamamalıyız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol'da Maddi Kriz - Son Dakika

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