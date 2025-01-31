Karşıyaka Basketbol'da Sean McDermott ile Yollar Ayrıldı

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da kadroda kalan son yabancı oyuncu Sean McDermott ile de yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Karşıyaka daha önce McCollum, Boutsiele, Webb, Jefferson ve Russell ile vedalaşmıştı.