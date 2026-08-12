Karşıyaka Basketbol Gelişimi İçin Görüşme

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder ve beraberindeki yöneticiler, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, yeşil-kırmızılıların basketboldaki gelişimine katkı sağlayacak projeler ve kulübün geleceğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, göreve gelmesinin ardından kulübün geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürürken, basketbol yapılanması için de temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Tusder ve beraberindeki yöneticiler, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Karşıyaka basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler ve geleceğe yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Yiğit Tusder, Hidayet Türkoğlu'na Karşıyaka forması takdim ederken, Türkoğlu da Tusder'e seramik basketbol topu hediye etti.