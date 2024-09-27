Karşıyaka Basketbol Mersin'i Geçti - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol Mersin'i Geçti

Karşıyaka Basketbol Mersin\'i Geçti

Karşıyaka Basketbol, hazırlık maçında Mersin Spor'u 95-83 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

27.09.2024 13:48
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Karşıyaka Basketbol, yeni sezon öncesinde oynadığı son hazırlık maçında Mersin Spor'u 95-83 mağlup etti.

Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Karşıyaka Basketbol, 2024-2025 döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda yaptığı son hazırlık maçında Mersin Spor'la karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın başlangıcından bu yana oyuna hakimi olan yeşil-kırmızılılar, rakibini 95-83 mağlup etmeyi başardı. Böylece Karşıyaka Basketbol, yaz dönemi boyunca oynadığı 8. hazırlık maçında 7. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, bu süreçte sadece Darüşşafaka'ya mağlup oldu.

Karşıyaka Basketbol, sezonun ilk resmi maçında 2 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol ekibi Tenerife'yi konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol Mersin'i Geçti - Son Dakika

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