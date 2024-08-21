Karşıyaka Basketbol Takımı İç ve Dış Transferlerini Tamamladı - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol Takımı İç ve Dış Transferlerini Tamamladı

Karşıyaka Basketbol Takımı İç ve Dış Transferlerini Tamamladı

Karşıyaka Basketbol Takımı, iç transferde Mert Celep ve Ergi Tırpancı ile anlaşırken, dış transferde Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Ayrıca, başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığına Rüçhan Tamsöz getirildi.

21.08.2024 09:59
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Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde 2, dış transferde 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı ekip, iç transferde daha önce yeniden anlaştığı 29 yaşındaki uzun forvet Mert Celep ve 24 yaşındaki forvet Ergi Tırpancı'nın 1'er yıllık imzalarını resmen duyurdu. Kaf-Kaf, altyapısında yetiştikten sonra son olarak Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Finalspor'da oynayan 21 yaşındaki guard Ozan Yılmaz'ın yuvaya döndüğünü de açıkladı. Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığı görevine Recep Şen'in yerine Rüçhan Tamsöz'ü getirmişti. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren yeşil-kırmızılı ekip yeni yabancılardan James Webb'in doğum gününü de kutladı.

Kaynak: DHA

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