Karşıyaka, Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak

Karşıyaka, Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak

Karşıyaka, 2005 doğumlu futbolcusu Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon süre bulduğu maçlarda etkili performans sergileyen genç oyuncu, yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak.

18.05.2024 14:08
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Karşıyaka, bu sezon süre bulduğu dakikalarda etkili işler yapan 2005 doğumlu futbolcusu Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off oynayan Karşıyaka, Anadolu Üniversite'yle eşleşip rakibine 1-0 mağlup olarak sezonu istemediği bir şekilde noktalamıştı. Yeni sezon için harekete geçen İzmir ekibi, ilk olarak altyapı patentli oyuncuları takıma kazandırmaya çalışacak. Bu oyunculardan ilk isim ise bu sezon zaman zaman A takımla antrenmanlara ve maçlara çıkan 2005 doğumlu forvet oyuncusu Dursun Batuhan Kuru olacak. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 3 maçta 92 dakika süre alırken 1 de gol kaydetmeyi başarmıştı. U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde ise bu sezon 16 gol atan genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanıp sezon başı kampında A takım kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan ligdeki statü gereği yeni sezonda takımların maç kadrolarında 22 yaş ve altında yine en az 6 futbolcu bulundurmaları gerekecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak - Son Dakika

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