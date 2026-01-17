TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Belediye Kütahyaspor: 1 - Son Dakika
TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Belediye Kütahyaspor: 1

17.01.2026 19:06  Güncelleme: 19:24
TFF 3. Lig 4. Grup 17. haftada Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 90+2. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup 17. haftada Karşıyaka, evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Furkan Çakır

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Hıdır Aytekin, Cumali Turhan, Tolga Ünlü (Murat Arslan dk. 46), Alpay Eroğlu, Samet Sargın (Berat Şahin dk. 77), Adem Yeşilyurt (Onur İnan dk. 84), Hüseyin Gündüz (Yakup Arda Kılıç dk. 77), Yasin Uzunoğlu (Ömer Faruk Sezgin dk. 84)

Belediye Kütahyaspor: Boğaçhan Kazmaz, Şemsettin Ender Kılıç, Doğukan Nelik, Okan Erdik, Berkan Ünal, Ahmet Öztürk (Bora Yılmaz dk. 26), Ahmet Teker, Abdullah Tazgel (Emir Can Çelik dk. 59), Burak Evren (Semih Akyıldız dk. 59), Sedat Cengiz (Ayetullah Korkmazer dk. 90+3), Aykut Çift

Gol: Sedat Cengiz (dk. 90+2) (Belediye Kütahyaspor)

Sarı kartlar: Aykut Çift (Belediye Kütahyaspor), Tolga Ünlü, Ensar Akgün (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Mustafa Denizli, Yerel Haberler, Karşıyaka, Alsancak, Futbol, Spor, Son Dakika

