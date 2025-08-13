Karşıyaka, Beşiktaş\'tan Ahmet Yağız\'ı Kadrosuna Kattı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Beşiktaş'tan renklerine bağladığı 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi ile sözleşme imzaladı. Kartepe kampında ilk günden beri takımla çalışan genç futbolcu için eski kulüpleri Erzurumspor ve Altınordu'dan sonra Beşiktaş'tan da son onay alındı. Yeşil-kırmızılı kulüp, yeni sezon öncesi 14'üncü takviyesi olan Yağız'ın transferini resmen açıkladı. Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu.

Karşıyaka'nın transferle ilgili açıklamasında, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç oyuncu Ahmet Yağız Mengi ile anlaşmaya varmıştır. Futbol kariyerine Erzurumspor'da başlayan Ahmet Yağız, daha sonra Kuşadası Küçükadaspor ve Altınordu altyapısında gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla U19 Elit Ligi'nde 32 maça çıkarken toplamda 1.986 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti. Ahmet Yağız Mengi'ye hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.