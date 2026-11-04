Karşıyaka Bigaspor'u Bornova'da, lider Gemlik'i Atatürk Stadı'nda konuk edecek - Son Dakika
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Karşıyaka Bigaspor'u Bornova'da, lider Gemlik'i Atatürk Stadı'nda konuk edecek

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Karşıyaka Bigaspor\'u Bornova\'da, lider Gemlik\'i Atatürk Stadı\'nda konuk edecek
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Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, 7 Kasım'da Bigaspor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda, 11 Kasım'da lider Gemlik'i İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. 15 puanlı Kaf-Kaf bu maçları kazanırsa 17 puanlı Biga'ya ve 21 puanlı lider Gemlik'e yaklaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde müthiş çıkış yakalayan Karşıyaka 4 gün arayla İzmir'de iki kritik sınava çıkacak. Kötü başlayıp 4'te 0 çektiği sezonda haftalardır kazanmasına rağmen rakipleri de takılmayınca bir türlü play-off hattını yakalamayan Karşıyaka üst sıralarındaki Bigaspor ve lider Gemlik Sümerbey'i art arda ağırlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için 7 Kasım Cumartesi günü Bigaspor'u daha önce de iç saha maçlarına çıktığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda, hafta içi 11 Kasım Çarşamba ise Gemlik'i İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Bu maçları kazanırsa zirveye yaklaşacak Kaf-Kaf'ın grupta 15 puanı, play-off potasındaki Biga'nın 17, sezon başından beri zirveyi bırakmayan Gemlik'in ise 21 puanı bulunuyor.

DİVANLA TOPLANTI

Karşıyaka'nın divan yönetim kurulu toplantısı, divan üyeleri ve kulüp yönetim kurulunun katılımıyla Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri kapsamında kulübün çalışmaları ve güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca divan kurulu üyeliğinde 45'inci yılını dolduran üyelere, kulübe verdikleri emek ve katkıların anısına plaket takdim edildi.

Kaynak: DHA
Aziz KocaoğluKarşıyakaBigasporGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Bigaspor'u Bornova'da, lider Gemlik'i Atatürk Stadı'nda konuk edecek - Son Dakika
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