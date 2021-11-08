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Karşıyaka bir bir eridi - Son Dakika

Karşıyaka bir bir eridi

08.11.2021 12:56
Karşıyaka bir bir eridi

Şampiyonluk hayaliyle hazırlanıp, kabustan bir türlü uyanamadığı sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Çankaya Futbol Kulübü'yle de deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, yarışta iyice geriye düştü.

Şampiyonluk hayaliyle hazırlanıp, kabustan bir türlü uyanamadığı sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Çankaya Futbol Kulübü'yle de deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, yarışta iyice geriye düştü. Ligde yeni kadrosuyla yalnız düşme hattındaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenebilen İzmir ekibi, 11 maçın 6'sında berabere kalarak grubun en çok beraberlik alan takımı oldu. Zirve hedeflerken bir bir eriyen Karşıyaka, 11 haftada lider Fethiyespor'un 13, Play-Off hattının 7 puan gerisine düşerken Cüneyt Biçer'in yerine gelen teknik direktör Ahmet Taşyürek de henüz kanayan yaraya çare olamadı.

Karşıyaka, Taşyürek yönetiminde çıktığı 4 lig maçında Ceyhanspor'u 1-0 yenerken, Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1, Çankaya FK'yla 0-0 berabere kalıp, Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenildi. Kötü sonuçların ardından yeni transferlerden Oğulcan'ın biletini şimdiden kesen, Alperen'i altyapıya yollayıp, Doğukan'ı ikinci kez kadro dışı bırakan Karşıyaka'da yönetim, devre arasında yeniden transfer yasağını açmaya çalışırken, sosyal medyada taraftarın yönetime olan tepkisi de iyice arttı. Birçok yeşil-kırmızılı taraftar, başkan Turgay Büyükkarcı ve futbol şube yönetimine tepki gösterip istifaya davet etti.


- İzmir

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Çankaya, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka bir bir eridi - Son Dakika Spor


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