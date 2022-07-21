Karşıyaka, Bolu yolcusu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, yarın Bolu Esentepe'de 12 günlüğüne kampa girecek.
Yeşil-kırmızılı ekip, U19 takımından 9 futbolcu dahil olmak üzere kadrodaki 31 oyuncuyu da Bolu kampına götürecek. Takımı 25 kişiye düşürmeyi planlayan teknik direktör Erman Güraçar, kadroda elemeyi kamp dönüşü yapacak. İzmir ekibi, kampta 3 hazırlık maçı da oynayacak. Transferde 6 takviye yapıp frene basan Karşıyaka, transfere kamp dönemindeki ihtiyaca göre karar verecek.
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