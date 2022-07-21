Karşıyaka, Bolu yolcusu - Son Dakika
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Karşıyaka, Bolu yolcusu

21.07.2022 11:57
Karşıyaka, Bolu yolcusu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, yarın Bolu Esentepe'de 12 günlüğüne kampa girecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, yarın Bolu Esentepe'de 12 günlüğüne kampa girecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, U19 takımından 9 futbolcu dahil olmak üzere kadrodaki 31 oyuncuyu da Bolu kampına götürecek. Takımı 25 kişiye düşürmeyi planlayan teknik direktör Erman Güraçar, kadroda elemeyi kamp dönüşü yapacak. İzmir ekibi, kampta 3 hazırlık maçı da oynayacak. Transferde 6 takviye yapıp frene basan Karşıyaka, transfere kamp dönemindeki ihtiyaca göre karar verecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Bolu yolcusu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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