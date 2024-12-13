Karşıyaka Bursaspor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Bursaspor'la Deplasmanda Karşılaşacak

Karşıyaka Bursaspor\'la Deplasmanda Karşılaşacak

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de lider Bursaspor'a konuk oluyor. Taraftar kontenjanı tartışma konusu.

13.12.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftada yarın deplasmanda Bursa spor ile mücadele edecek.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Karşıyaka yarın saat 14.00'te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Bursaspor'un yenilgisi bulunmazken, 12 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karşıyaka ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk yarının son maçında İzmir ekibi, rakibini yenerek hem Bursaspor'a ilk mağlubiyetini tattırmayı hem de devreye mutlu girmenin planlarını yapıyor.

Son olarak 2020 yılında oynan Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımın maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribününden takip edecek.

Karşıyaka'dan kontenjan isyanı

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Karşıyaka taraftarlarından 500 kişinin stada alınmasına onay verince yeşil-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. İzmir ekibinin taraftarları, normalde iki bin 150 kişilik olan deplasman tribünü olan stadyumda yasal yüzde 5'lik kontenjanın kendilerine ayrılmamasına tepki göstererek, kararın değişmesini istedi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki köklü kulübünün bir araya geleceği bu maçta, kulüplerine olan sevgileri ve bağlılıkları ile nam salmış iki coşkulu tribün de stadyumda yerini alarak bu heyecanı yerinde yaşamak istiyor. Türkiye'ye ve hatta tüm dünyaya, spor kültürümüzün ne denli gelişmiş olduğunu ve en üst seviyedeki rekabetin dostça bir şekilde nasıl gerçekleşebileceğini gösterme fırsatı önümüze gelmiş durumda. Bu doğrultuda; Karşıyaka olarak, misafir takıma ayrılması gereken yüzde 5'lik kontenjanın tamamının taraftarlarımıza açılmasını istiyoruz ve her iki camianın sağduyulu desteği ile bu maçın gıpta ile örnek gösterilecek bir şekilde oynanacağına yürekten inanıyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Karşıyaka, Futbol, Yaşam, Bursa, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Bursaspor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
13:03 İTO Başkanı Avdagiç’ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi İTO Başkanı Avdagiç'ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Bursaspor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.