Karşıyaka, Büyükçekmece\'yi Farkla Geçti

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 104-81 mağlup etti.
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök
Karşıyaka: Thomas Akyazılı 7, Muhsin Yaşar 14, Mert Celep 2, Ozan Yılmaz 1, Roberto Gallinat 22, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Ergi Tırpancı 14, Austin Hollins 13, Hakan Sayılı 5, Efe Yılmaz, Emin Eminoğlu, Yalın Yıldız 3
Başantrenör: Sinan Aksoylar
Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 23, Anthony Starks 27, Nikola Rebic, Evan Bruinsma 16, Emircan Koşut 2, Martynas Sajus 7, Yesukan Onar 1, Jermaine Love-Roberts 18, Ata Kahraman, Murat Göktaş, Arda Berk Kaya, Rade Zagorac
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 39-17 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 57-45 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
3. Periyot: 71-67 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Büyükçekmece Basketbol)
Diskalifiye: Roberto Gallinat, Mert Celep (28.37) (Karşıyaka), Martynas Sajus (28.37) (Büyükçekmece Basketbol) - İZMİR
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