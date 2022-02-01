Karşıyaka'da 3 isim ceza sınırında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maçında 3 puanı bir arada göremeyen ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Karşıyaka'da deplasmanda oynanacak Ofspor karşılaşması öncesi 3 futbolcu 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden kaptan Mustafa Aşan ve stoper Metin'in yanı sıra genç sağ bek İlyas, Ofspor önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Mustafa Aşan, Metin ve İlyas'ın Of deplasmanında sarı kart görüp, bir sonraki hafta iç sahada son sıradaki Karabükspor'la oynanacak müsabakada cezalarını çekerek sarı kartlarını temizlemeleri bekleniyor.

- İzmir