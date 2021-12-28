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Karşıyaka'da alkışlar Yusuf'a - Son Dakika

Karşıyaka'da alkışlar Yusuf'a

28.12.2021 12:31
Karşıyaka'da alkışlar Yusuf'a

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka'da sezon başında alınan isimlerden kaleci Yusuf, ilk yarıda tüm maçlarda kaleyi korudu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka'da sezon başında alınan isimlerden kaleci Yusuf, ilk yarıda tüm maçlarda kaleyi korudu. Yeşil-kırmızılı ekibin 2'nci Lig'de geçen sezon şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü'nden transfer ettiği, Manisa ekibinde daha önce 3'üncü Lig'de de şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki eldiven, kalesinde güven verdi. Karşıyaka'da kaleyi 3'üncü Lig'de 3 yıldır birinci kaleci konumunda olan Erdoğan'dan devralan Yusuf, sezonun ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyerken, rakip forvetlere 17 kez gol izni verdi.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da alkışlar Yusuf'a - Son Dakika Spor


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