Karşıyaka\'da Basketbol Takımından Antrenman Boykotu

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İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, takım sporlarında mücadele ettiği 3 branşta birden zirve mücadelesi vermesine rağmen sponsor ve yönetim krizini aşamadı, dağılma tehlikesi yaşayan basketbol takımı antrenman boykotu yaptı. Futbol Şube Başkanı Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası basketbol şubesini yöneten camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'nun desteğini kaybeden Başkan İlker Ergüllü, vergi borcu krizi ile yönetimdeki istifalarla sarsıldı. Ergüllü kendisi de kongre kararı alarak görevi bırakmaya hazırlanırken, camia ve takımlar gelişmeleri endişeli bir şekilde beklemeye başladı.

Yeşil-kırmızılılarda yönetimden Demir Çelik ve Sertaç İnamlık'ın da istifa ettiği öğrenildi. Daha önce Hatice Özalp'in dolandırıcılık iddiasıyla hapse girerek atıldığı yönetimden Gökhan Şensan hayatını kaybederken, Mehmet Yaya, Kazım Türk, Bahri Ekmekçioğlu, Bülent Kural, Rıdvan Gürgönül, Özkan Tonay ve Tufan Ergenç istifa etmişti. Karşıyaka'da asil ve yedek 6 yönetici kalırsa görevi bırakmaya hazırlanan yönetim tüzük gereği otomatik olarak düşecek.

BASKETBOLDA BOYKOT

Kaf-Kaf'ta geçen haftaya kadar art arda 7 galibiyetle TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bursaspor'un önünde namağlup lider olan futbol takımı önce Gökhan Şensan'ın vefatı, ardından yaşanan belirsizlik yüzünden büyük moral çöküntüsü yaşarken, Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona çok iddialı bir kadroyla iyi başlayan basketbol takımı ise yıllar sonra antrenman boykotu yaptı.

Sezon başında 26 senelik isim sponsoru ve en büyük mali destekçisini kaybeden takımda geçen ay maaşlarını yönetimin katkısı ve kombine, reklam gelirleriyle gecikmeli de olsa tahsil eden oyuncular, daha sonraki süreçte maaşları aksayınca dün antrenmana çıkmadı. Karşıyaka'da kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolda Başantrenör Ufuk Sarıca da bu sezon sık sık ödemelerdeki gecikmeden dert yanmıştı. Sponsor kriziyle dağılma tehlikesi yaşayan basketbol takımı en son 2021 yılında antrenman boykotu yapmıştı.