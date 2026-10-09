Karşıyaka\'da Berat Şahin\'in iç yan bağ ödemi bu hafta forma giymesini engelledi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü namağlup Eskişehir Anadolu'yu evinde taraftarının desteğiyle yenerek teknik direktör Zafer Uysal yönetimindeki çıkışını sürdürmek isteyen Karşıyaka'da Berat Şahin'in sakatlığı moralleri bozdu. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 1923 Afyonkarahisarspor maçının ilk yarısında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu iç yan bağlarında ödem var.

Bu hafta görev yapamayacak Berat'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı netleşmedi. Ödem dağıldıktan sonra Berat'ın MR'ı çekilecek. Altyapıdan çıkarak son 2.5 sezondur takımın bankolarından olan Berat bu yıl oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de forma giydi. Berat ligde ilk 4 hafta 11'de görev yaptıktan sonra geçen hafta Kepezspor deplasmanında sonradan oyuna dahil oldu. Karşıyaka, Berat'ın kuzeni Adem Yeşilyurt'u sezon başında Fenerbahçe'ye satmıştı.