Karşıyaka'da gözler Metin'de - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da gözler Metin'de

30.05.2022 12:24
Karşıyaka'da gözler Metin'de

TFF 3'üncü Lig'de iç transferi sözleşmesi biten Metin Peker dışında tamamlayan Karşıyaka, takımın en eskisi konumudaki tecrübeli stoperle ilgili gelişmeleri bekliyor.

TFF 3'üncü Lig'de iç transferi sözleşmesi biten Metin Peker dışında tamamlayan Karşıyaka, takımın en eskisi konumudaki tecrübeli stoperle ilgili gelişmeleri bekliyor. Yıllardır takımda forma giyen kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le yeniden anlaşıp sözleşmelerini birer sezonluğuna uzatan Kaf-Kaf, Metin'le pazarlıkları sürdürüyor. Karşıyaka'da tam 12 sezondur kadroda yer alan altyapı patentli 29 yaşındaki stoperle daha önce görüşüp teklif sunan yönetim, tecrübeli oyuncuyla geçen hafta tekrar bir araya geldi. Görüşmede Metin de talebini iletirken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması planlanıyor. Takımda 2010-2011'den beri kadroda yer alan Metin'e 2'nci Lig'den ciddi tekliflerin olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızıların Metin'le pürüzleri giderip sözleşme imzalatmaları bekleniyor. Özellikle son 6 yılda ilk 11'in değişilmezi olan Metin, Karşıyaka formasını 212 resmi maçta giydi.


- İzmir
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Karşıyaka'nın yasak borcu 1.2 milyon TL Karşıyaka'nın yasak borcu 1.2 milyon TL
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da gözler Metin'de - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da gözler Metin'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement