Karşıyaka'da Güraçar farkı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Güraçar farkı

22.03.2022 12:59
Karşıyaka'da Güraçar farkı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddialı başladığı sezonda istikrara aylarca hasret kalıp 3 teknik direktör değiştiren Karşıyaka'da görevi son olarak devralan Erman Güraçar fark yarattı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddialı başladığı sezonda istikrara aylarca hasret kalıp 3 teknik direktör değiştiren Karşıyaka'da görevi son olarak devralan Erman Güraçar fark yarattı. Yeşil-kırmızılıların bu sezonki üçüncü teknik patronu olan 47 yaşındaki Güraçar, seleflerini sollarken takımını da sezon başından beri ilk kez düze çıkardı. Sezona 5 yıl sonra transfer yasağını açarak 12 takviyeyle başlayan Kaf-Kaf'ın yaz döneminde anlaştığı, kariyerinde daha önce bu ligde 2 şampiyonluğu bulunan Cüneyt Biçer beklentileri karşılayamadı. Karşıyaka, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşında Biçer dönemi erken bitti.

Biçer sonrası alt liglerde şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri bulunan Ahmet Taşyürek'e takımı emanet eden Kaf-Kaf, umduğunu yine bulamadı. İzmir temsilcisi Taşyürek yönetiminde 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sezonun ikinci yarısına yine yeni transferlerle 2'de 0'la başlanması tecrübeli teknik adamın dönemini bitirdi. Karşıyaka'yı ikinci yarıda devralan Erman Güraçar, ilk haftalarda bocalasa da ardından düşme hattına kadar gerileyen takımı çıkışa geçirdi. Karşıyaka, Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 8 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle geçti. Galibiyet sayısında seleflerini sollayan Güraçar yönetiminde 1.5 yıl sonra 3'te 3 yapan Kaf-Kaf, son 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, tek yenilgiyle geçip 36 puana ulaşarak rahatladı.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Cüneyt Biçer, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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