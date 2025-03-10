Karşıyaka'da Hakan Barış Disiplinsiz Davranışlarıyla Gündemde - Son Dakika
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Karşıyaka'da Hakan Barış Disiplinsiz Davranışlarıyla Gündemde

3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Hakan Barış, Tokat deplasmanına gitmemesi ve kamptan kaçmasıyla dikkat çekti. Daha önce kırmızı kart görerek kadro dışı kalmış olan Hakan, mali sorunlarla boğuşan takımda yaşanan tartışmalar sonrası bireysel olarak seyahat etmek istedi fakat teknik direktör onay vermedi.

10.03.2025 05:56  Güncelleme: 06:57
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Barış, takımla Tokat Belediye Plevnespor deplasmanına gitmedi. Mali sorunlarla boğuşan yeşil-kırmızılılarda gurbetçi orta saha oyuncusunun Tokat deplasmanı öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen tek gecelik kampa katılmayı kabul etmediği, kamp sabahı kafile otobüsü havalimanına hareket ederken ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı öğrenildi. Daha sonra telefonu açarak uyuyakaldığını söyleyip, öğleden sonrası için kendisine uçak bileti alınmasını isteyen futbolcunun Tokat'a bireysel olarak gelmesine teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın disiplinsiz davranışı nedeniyle onay vermediği belirtildi.

Sezon başında 1'inci Lig'deki Çorum FK'dan takımın en yüksek maliyetli oyuncularından biri olarak transfer edilip ücretinin çok büyük kısmını peşin alan, yalnız hak ediş alacakları kalan 31 yaşındaki orta saha, daha önce 17 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi deplasmanının 30'uncu dakikasında rakibine dirsek atınca kırmızı kart görmüştü. O dönem kadro dışı bırakılıp ceza kesilen Hakan, devrenin son haftasında takıma dönmüştü. Takımın önceki hafta yaptığı antrenman boykotu öncesi Başkan İlker Ergüllü'yle para tartışması yaşayan Hakan, geçen hafta 2-0 kaybedilen Düzcespor maçında sahadaki agresif tavırları nedeniyle tepki çekmiş, kırmızı kart görmemesi için oyundan alınınca direkt soyunma odasına gitmişti. Karşıyaka'da 16 maçta oynayan Hakan, bu sezon ilk yarıda Bornova 1877 maçında da kırmızı kart gördü.

Kaynak: DHA

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