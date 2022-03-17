Karşıyaka'da hücum ve savunmaya alkış - Son Dakika
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Karşıyaka'da hücum ve savunmaya alkış

17.03.2022 12:35
Karşıyaka'da hücum ve savunmaya alkış

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanına üst üste 3'üncü galibiyetini alma hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da savunma ve hücum hattı özellikle son haftalarda alkış aldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanına üst üste 3'üncü galibiyetini alma hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da savunma ve hücum hattı özellikle son haftalarda alkış aldı. Ligde son 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Kaf-Kaf, bu periyotta kalesinde yalnız 2 gol gördü.

Bu periyotta kurtuluş umutları olmayan Karabükspor ve Ceyhanspor'la oynadığı maçlarda gol yağdıran Karşıyaka, rakip filelere de 14 gol gönderdi. Karşıyaka grubunda alt sıralarda kalmasına rağmen bu sezon oynadığı 26 maçta rakiplere 25 gol izni tanıyıp kalesinde en az gol gören 6'ncı ekip olurken, attığı toplam 37 golle de en golcü 5'inci takım olmayı başardı.


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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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