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Karşıyaka'da ilk yolcu Okan - Son Dakika

Karşıyaka'da ilk yolcu Okan

21.12.2021 12:02
Karşıyaka'da ilk yolcu Okan

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllar sonra transfer yasağını açıp şampiyonluk hedeflediği sezonda ilk yarıyı düşme hattına yakın tamamlayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka'da devre arasında ilk yolcu yeni takviyelerden santrfor Okan Yılmaz oldu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllar sonra transfer yasağını açıp şampiyonluk hedeflediği sezonda ilk yarıyı düşme hattına yakın tamamlayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka'da devre arasında ilk yolcu yeni takviyelerden santrfor Okan Yılmaz oldu. Sezon başında Menemenspor'dan kiralanıp beklentileri karşılayamayan gurbetçi golcüden kendisine kulüp bulması istendi. Karşıyaka'nın ligde oynadığı 17 maçın 5'i ilk 11'de olmak üzere 10'unda süre alıp, 478 dakika sahada kalan 24 yaşındaki forvet, yalnız düşme hattında son sıradaki Karabükspor'a 2 gol atabildi. Okan, Türkiye Kupası'nda da yine sadece Karabükspor ağlarını sarstı.

Sezon içinde koronavirüs de geçirip haftalardır yedek kalan futbolcu, teknik direktör Ahmet Taşyürek tarafından son oynanan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının kadrosuna alınmadı. Kötü gidiş üzerine yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini daha önce feshedip Doğukan ile yine yenilerden Alperen'i kadro dışı bırakan Kaf-Kaf'ta kadrodan elenecek isimler transfer yasağının tekrar açılıp açılmayacağına göre belli olacak. Yasak açılırsa Karşıyaka'nın en az 5 takviye yapması, birkaç futbolcuyla da yollarını ayırması bekleniyor. İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan yeni transferler Barış Sungur, Batuhan Demirel, Sefer gibi isimler topun ağzında.


Karşıyaka'da ilk yolcu Okan
Karşıyaka'da ilk yolcu Okan
Karşıyaka'da ilk yolcu Okan

Futbol Federasyonu, Okan Yılmaz, Karşıyaka, Gurbetçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da ilk yolcu Okan - Son Dakika Spor


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