Karşıyaka'da İstifa Şoku - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da İstifa Şoku

Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu, Gökhan Şensan'ın vefatına tepki göstererek istifa etti.

31.10.2024 16:59
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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon sponsor bulamadan mücadele eden Karşıyaka'nın basketbol şubesinde tüm yetkiyi elinde bulundurup takıma maddi destek veren camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu ile Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu yazılı bir açıklama yaparak istifa etti. Torbaoğlu ile Ustaoğlu yaptıkları ortak açıklamada Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası yakın arkadaşları olan Şensan'a kulüpte daha önce yapılanlara tepki gösterdi. İkili, Kulüp Başkanı İlker Ergüllü ve bazı taraftarlara sert çıktı.

Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın bugün gerçekleşen cenaze törenine katılmayan Başkan Ergüllü'nün taziye evine gitmeyip Dubai'ye tatile gittiğini iddia eden iki yönetici sert ifadelere yer verdi. Yazılı açıklamada Kulüp Başkanı İlker Ergüllü için, "Ne Gökhan'ın evine taziyeye ne de Dubai tatiline gitmeyi erteleyip cenazesine geldin; sana da helal olsun. Biz Karşıyaka Spor Kulübü'ndeki resmi ve fahri tüm görevlerimizden istifa ediyoruz, tepe tepe kullanın" ifadelerine yer verildi.

"Karşıyaka Spor Kulübü bir yöneticisini, bizler ise 20 yıllık dostumuzu, kardeşimizi bugün toprağa verdik" diyen Nazım Torbaoğlu, "Gökhan Şensan, hayatını Karşıyaka Spor Kulübü'ne adamış nadir insanlardan biriydi. Maalesef bu acı sonu hep birlikte biz hazırladık. Kulüpte görev alması için ısrarcı olan başta ben, Nazım Torbaoğlu. Son yılların en başarılı takımını kurmasına rağmen kişisel egoları yüzünden arkasında durmayan yönetim kurulu, sezon başı takımı yerden yere vuran, 100 tane bedava bilet alamadığı için sosyal medyadan kendisine ve ailesine ağza alınmayacak hakaretler eden sözde taraftarlar ve Karşıyaka Spor Kulübü üzerinden beslenen asalaklar... Merak etmeyin, hepimize yetecek kadar kınamız var" şeklinde konuştu.

"KUPAYI MEZARINA GÖTÜRÜN"

Futbol takımının başında yer alan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve oyunculara seslenen iki yönetici, "Bir sözümüz de Sayın Mustafa Reşit Akçay hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize. Haberi duyar duymaz ilk hastaneye koşanlardınız, Allah sizden razı olsun. Gökhan sizleri ailesi gibi görür ve öyle severdi, bunu en iyi sizler bilirdiniz, sizlerle gurur duyardı. Bu sene Gökhan için oynayın ve o kupayı mezarına götürün" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

Basketbol, Karşıyaka, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da İstifa Şoku - Son Dakika

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