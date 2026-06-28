Karşıyaka'da Kira Sözleşmesi Tartışmaları - Son Dakika
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Karşıyaka'da Kira Sözleşmesi Tartışmaları

Karşıyaka\'da Kira Sözleşmesi Tartışmaları
28.06.2026 12:07
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün kira sözleşmesiyle ilgili yönetimden açıklama geldi. Tartışmalar sürüyor.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde Karşıyaka Belediyesi'yle geçen nisan ayında imzalandığı ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun kira sözleşmesiyle ilgili tartışma sürerken dönemin yönetimi sessizliğini bozdu. Kulüpte o dönem görevde olan Aygün Cicibaş yönetimi açıklama yaparak kira sözleşmesinin daha önce de yapılan yasal prosedür olduğunu savundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uzun zamandır sessiz sedasız yaşananları takip ediyoruz. Ancak ne yazık ki kulübümüzün mahremiyeti, bazı yöneticiler ve yöneticilere sosyal medya yakınlığı nedeniyle destek veren kişiler sebebiyle artık ortadan kalkmış durumdadır. Karşıyaka Spor Kulübü'ne ait birçok konu kamuoyunda ve sosyal medyada dolaşmaktadır. Özellikle salon kirası ile ilgili yapılan haberler, ne Karşıyaka Belediyemize ne de kulübümüze fayda sağlamaktadır. Aksine, her iki kuruma da zarar vermekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Bu nedenle bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2024-2025 sezonunda imzalanan sözleşmenin aynısı, bu sezon da imzalanmıştır. Biz eski yönetim kurulu üyeleri olarak bu yıl imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanmıştır. Ocak ayından bu yana imzalanması gereken sözleşme 4 ay gecikmeli şekilde imzalanmış Karşıyaka Belediyesi'ni ve Karşıyaka Spor Kulübü'nü zor durumda bırakmamak adına imzalanarak her iki taraf da güvence altına imza ile alınmıştır. Bu sözleşme, daha önce imzalanan sözleşmenin birebir aynısı olup, kanuni olarak Karşıyaka Belediyesi'nin zor durumda kalmaması adına hazırlanmış resmi bir düzenlemedir.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi'nin sözleşmede yer alan bedelleri tahsil kısmı prosedüre uygun şekilde halledilmektedir ve belediye bu açıdan da kulübümüze destek olmaya devam etmektedir. Söz konusu sözleşme, yapılması zorunlu olan bir uygulama kapsamında, Kent A.Ş. tarafından hazırlanmış ve yıllardır çeşitli şekillerde sağlanan desteğin resmi zemine oturtulmuş halidir. Gerek kongre de gerek çeşitli mercilerde hep yönetim kurulu olarak desteğe ve her soruya cevap vermeye hazır olduğumuzu belirtmemize rağmen bir talep bir telefon kadar yakın olmamıza rağmen her şeyi kulübün mahremiyet olan konuları sosyal medya üzerinden takip etmekteyiz. Ülkemizin gelmiş olduğu durum bellidir, prosedürlere uymak zorunluluğu vardır. Bu tür haberler Karşıyaka Belediyesi'ni, kişileri, kurumları zor durumda bırakmaktan başka bir şey değildir.

Bu tür konuların sosyal medya ve basın üzerinden tartışılması yerine, yüz yüze görüşmeler ve yapıcı diyaloglarla ele alınmasının kulübümüz adına çok daha faydalı olacağına inanıyoruz. Saygılarımızla"

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Karşıyaka, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Kira Sözleşmesi Tartışmaları - Son Dakika

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